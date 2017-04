Als niemand de stroom betaalt voor een moderne lift, werkt het niet. Logisch, maar waarom bouw je hem dan? Het zit het prestigieus bedoelde Dakpark in Rotterdam Delfshaven niet mee. Al voor de opening in juli 2013 kreeg het te maken met een konijnenplaag.

Niet lang daarna stortte een deel van de speeltuin in. Een derde drama is de lift die uitkomt in het wokrestaurant dat geen enkele binding toont met het Dakpark of haar bezoekers. Gevolg: een onbruikbare lift voor het publiek.

De oplossing hiervoor werd gevonden in een tweede lift aan de winkelzijde, die zich inmiddels in zichtbare stilte ontpopt als volgend pijnpunt. Hij staat klaar om in bedrijf te nemen maar gebruikers van een rolstoel, kinderwagens en boodschappenkarretjes mogen nog steeds om het park heen lopen, om het daarna negen meter te beklimmen. Reden? Niemand wil de stroomrekening betalen!

Lees nu de eerste twee zinnen nog eens.