Op een bijeenkomst ontmoet ik een schattig dametje op leeftijd. Ze schrijft artikelen. We bevragen elkaar en wisselen gegevens uit. De dag erna ontvang ik een vriendelijke e-mail met daarin een zin, waarmee ze me terugbrengt naar het begin van de digitale snelweg: '(…) Sorry dat ik het zo schrijf maar zelf ben ik niet zo goed op internet. Mijn computer is meer een veredelde schrijfmachine, waarmee ik ook nog eens snel brieven kan schrijven en versturen.'