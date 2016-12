Er wordt hard gewerkt aan deze site, met als doel het zo overzichtelijk mogelijk te maken. Omdat ik naast dit heerlijke bedrijfje nog een andere baan heb, is er niet altijd genoeg tijd om de ontwikkeling in het tempo te laten verlopen dat ik wil. En ik leer ook veel. Tutorials over zaken waar ik veel meer over wil weten, trekken aan mij voorbij. Codes, blokken, instellingen, velden... te boeiend om het niet te doen.

Het kan dus zijn dat er soms iets geks staat, of dat de volgorde is omgeharkt. Dan wordt er getest. Het is een dynamisch geheel en als ik ergens dol op ben, is het dynamiek. Zo. Genoeg woorden. Aan het werk.