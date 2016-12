Ogenschijnlijk is er niets veranderd aan deze site maar er is veel werk verzet. Believe me. Er waren wat technische zaken die alleen opgelost werden door het totaal opnieuw bouwen van de pagina's, iets waar ik de laatste tijd best handig in ben geworden. Nu lijkt het erop dat alles klopt en er eindelijk een begin gemaakt kan worden met het schrijven van posts. Daar was het allemaal om begonnen. Het podium is klaar, de muziek kan beginnen. Maestro!